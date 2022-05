"Köln 50667" krasse Intrige: Lea führt sie alle hinters Licht!

Lea schockt die Hostel-Crew

Das Hostel braucht dringend Geld, sonst ist der Laden bald dicht – und zwar für immer! Zähneknirschend holen George, Meike und Jule daher Lea ins Boot. Nicht ahnend, dass hinter deren Investment in Wirklichkeit ausgerechnet ihr alter Feind Robert steckt! Und kaum sind die Verträge unterschrieben, kommt die Wahrheit auch schon ans Licht ... Allen Beteiligten steht der Mund offen und sie können es nicht glauben. Lea hat alle verarscht und mit Absicht getäuscht! Wie konnte sie nur. Leas geschmiedete Rachepläne scheinen nun umgesetzt zu werden. Geht das Drama jetzt von vorne los? 😳

Alles geht in die Brüche …

Jill hat ebenso Ärger an der Backe. Sie muss ihr Abi-Zeugnis im Immatrikulationsbüro nachreichen … und das ziemlich bald. Dabei wird das Verhältnis von Jill zu ihrem Professor gerade immer freundschaftlicher. Die Arbeit mit Max hat für Jill nämlich absolut nichts von Baggerei, sondern sie fühlt sich einfach nur auf Augenhöhe respektiert. Und Oskar wollte mit seinem Business eigentlich Ben beweisen, dass er kein Versager ist. Doch anstatt zu seinem Fehler zu stehen, tut er so, als wäre alles in bester Ordnung und lügt seinen Vater an! All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->