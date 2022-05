"Köln 50667": Lea schmiedet Racheplan

"Köln 50667": Lea gegen Meike und Sam

Erst verliert sie nach einem Verrat ihren Bruder Stevie, jetzt lästern auch noch Meike und Sam über Leas berufliche Bruchlandung. Als Lea das mitbekommt, ist sie natürlich sauer. Deshalb freut sie sich umso mehr über die heikle Situation, in der das Hostel gerade steckt.

______________

Es ist sogar so ernst, dass eine Spendenparty stattfindet. Auf dieser macht Lea dann eine Bekanntschaft, mit der sie sich sehr schnell verbunden fühlt. Robert freut sich nämlich genauso über die brenzlige Lage, in der das Hostel gerade steckt, wie Lea – wenn auch aus anderen Gründen. Die beiden kommen sich näher. Doch dann geht der komplette Wahnsinn erst so richtig los…



"Köln 50667": Lea in Gefahr

Lea will Meike und Sam eins auswischen und ihnen zeigen, dass sie es ohne Probleme und in kürzester Zeit wieder ganz nach oben schaffen kann. Ihr kommt ein Gedanke: Robert könnte ihr dabei helfen und ihr die Türen öffnen. Also versucht sie, ihn um den Finger zu wickeln. Das klappt zunächst auch noch, bevor Robert aber scheinbar den Spieß umdreht und im Spiel die obere Hand behält. In was für eine Situation hat sich Lea jetzt nur wieder gebracht und wie kommt sie da wohl wieder unversehrt raus?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

