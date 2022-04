"Köln 50667": Beziehungs-Aus für Leonie und Kevin?

Die vergangenen Wochen war bei Leonie und Kevin wirklich so einiges los. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat Leonie alles für ihre Liebe zu Kevin riskiert! Nun hat sie sogar einen Antrag von ihrem Partner bekommen, aber annehmen konnte sie ihn nicht … Aber wieso?

Trennung bei "Köln 50667": Trennen sich Leonie und Kevin?

Kevin möchte unbedingt wissen, wieso seine große Liebe Leonie seinen Antrag nicht angenommen hat. Doch sie kann es ihm selbst nicht sagen. Sie ist zutiefst traurig und Kevin ist auch komplett fertig. Die beiden haben ein krasses Gefühlschaos. Aber wieso hat Leonie den Antrag nicht einfach angenommen? Die beiden haben erneut eine Aussprache und Kevin muss den Grund endlich wissen. Für ihn kommt nur eine Sache infrage: Leonie liebt ihn nicht mehr! 💔 Doch ist das wirklich so?

Lea hat keinen Bock mehr!

Und die Situation in der WG sieht auch gerade nicht besser aus. Stevie ist für seine Drogengeschäfte im Knast gelandet und Paco und Leonie geben seiner Schwester Lea die Schuld daran. Hat sie ihm wirklich etwas untergejubelt, dass er für seine Lügen und Drogengeschäfte eine Strafe bekommt? Paco stellt Lea zur Rede und der Streit in der WG eskaliert komplett! Lea hat keinen Bock mehr auf falsche Menschen, die ihr eine heile Welt vorspielen und selbst nur lügen! Sie packt ihre sieben Sachen und verlässt die WG. Außerdem kündigt sie den anderen die Freundschaft und verschwindet! Ob sie sich alle aussprechen können und wieder vertragen? Oder war's das wirklich? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

