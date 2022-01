"Köln 50667" Liebes-Comeback: Leonie riskiert jetzt alles!

Sie kann sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen

Bereits vor einigen Wochen ist Kevin auf seine Ex-Freundin Leonie zugegangen und wollte sie wieder für sich gewinnen. Leonie hatte einige Beziehungsprobleme mit Freund Nico und könnte ihren Ex Kevin nie so richtig vergessen. Zwischenzeitlich hatte Kevin dann auch was mit Lilli (der Ex von Nico), aber Leonie wollte ihm einfach nie aus dem Kopf gehen … Nun weiß Leonie endlich, wem ihr Herz gehört und geht auf volles Risiko!

Leonie kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten

Kevin muss Abstand zwischen sich und Köln bringen. Er möchte das Drama der vergangenen Wochen hinter sich lassen und muss den verlorenen Kampf um seine große Liebe verarbeiten. Aber während er am Bahnhof steht und auf seinen Zug wartet, kann er seinen Augen nicht trauen. Ist das wirklich Leonie, die auf ihn zukommt? Und tatsächlich taucht sie plötzlich auf und gesteht Kevin ihre wahren Gefühle! Die beiden fallen sich glücklich um den Hals und beschließen einen Neuanfang miteinander zu wagen. Leonie will das Ganze so ruhig und vernünftig wie nur möglich mit Nico klären, aber dazu kommt es nicht. Nico rastet komplett aus und lässt all seinen Frust an Leonie und Kevin aus … Ob man Nico wieder beruhigen kann? Und werden Leonie und Kevin nun wirklich ihr Happy End bekommen? All das und vieles mehr erfahrt ihr in einer neuen Folge "Köln 50667" von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann diese übrigens jederzeit auf RTL+ streamen *. Viel Spaß!

