"Köln 50667"-Schock: Dieser beliebte Star steigt aus

„Köln 50667“-Star Danny Liedtke steigt aus

Vor neun Jahren wurde die Fernsehserie das erste Mal ausgestrahlt. Über die Jahre haben immer mehr "Köln 50667"-Darsteller*innen ihr Ende bekanntgegeben. Bis heute waren nur noch zwei Stars von Anfang an dabei: Jan (Christoph Oberheide) und Kevin (Danny Liedtke).

Letzterer überbringt seinen Fans auf Instagram nun traurige Nachrichten: Er wird „Köln 50667“ verlassen 😭. Zu einem schwarz-weiß Bild schrieb er:

„Es war mir eine Ehre über 9 Jahre die Rolle des Kevin Bochows spielen zu dürfen. Ich kann es nicht in Worte fassen wie dankbar ich euch als community für euren Jahrelangen support bin. Über all die Jahre wollte ich nur eins … Menschen zum Lachen bringen und Menschen emotional zu erreichen. Diese Zeit war einfach nur Crazy … Ich habe dieses Projekt gelebt und werde die Zeit nicht vergessen und für immer im Herzen tragen. Nun heißt es Abschied nehmen. Im namen von Kevin Bockow … Sage ich … Macht’s gut und passt auf euch auf. Euer Bodymaster 🙂🤙🏻✌🏻“.

Emotionaler Abgang vor und hinter der Kamera

Nachdem Leonie Kevins Heiratsantrag abgelehnt hat und die Beiden sich trennen, ist der selbsternannte Bodymaster völlig am Ende. Er sieht nur einen Ausweg: Nach Hause fliehen. Wütend zerlegt er in seiner letzten Folge "Köln 50667" das Zimmer und verabschiedet sich, ehe er die Stadt verlässt. Sein Abgang in der Sendung ist emotional. Genau, wie die Instagram-Posts von Danny Liedtke zu dem Serien-Aus.

Diese "Köln 50667"-Geheimnisse kennst du sicher noch nicht:

Besonders der Abschied von Kollegin Sophie Imelmann, die Leonie in „Köln 50667“ spielt, schien dem Schauspieler schwerzufallen: „Noch ein paar Worte an @sophieimelmann … Du weißt wir hatten es nicht immer leicht … Aber egal was war oder ist … Ich werde dich im Herzen tragen und dich nicht vergessen.“ Unter Tränen verabschieden sich die Beiden in dem Clip, den Danny Liedtke teilte. Doch was ist eigentlich der Grund für seinen Ausstieg?

Das steckt hinter Danny Liedtkes Serien-Aus

Am Tag seiner letzten Folge bei „Köln 50667“ hat sich Danny Liedtke nicht nur an seine Fans und Sophie Imelmann gewendet, sondern auch an den leider verstorbenen Darsteller Ingo Kantorek, der früher Alex spielte. „Du hast eine zu große Lücke hinterlassen“, schreibt Danny Liedtke. In seiner Instagram-Story betont er, dass er die letzten Jahre vor allem für Alex durchgezogen habe.

Weitere Beweggründe und Details möchte der Schauspieler am Sonntag verraten.

