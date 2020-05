Muttertag bei "Köln 50667"-Star Sophie Imelmann und ihrer Mama

Für „Köln 50667“-Darstellerin Sophie Imelmann ist ihre Mama mehr wie eine beste Freundin, ihre engste Bezugsperson und ihr größtes Vorbild. Die beiden reden über wirklich alles und vertrauen sich auch einander alles an. Deshalb schmerzt es in diesem Jahr umso mehr, dass der Muttertag aufgrund von Corona ausfällt. Aber ein Muttertagsgeschenk gibt’s natürlich trotzdem: „Ich schicke meiner Mama mein Geschenk per Post mit einem kleinen Brief zusammen nach Hause. Aber natürlich wird auch wie fast jeden Tag telefoniert. Ich vermisse sie wirklich sehr“, verrät Sophie im Interview mit BRAVO.

"Köln 50667"-Star Sophie verrät intime Insights

Erlebt hat Sophie mit ihrer Mama schon alles. Auch an ihr lustigstes Erlebnis mit ihr erinnert sie sich noch ganz genau: „Ich weiß noch, als wir zusammen im Urlaub waren. Wir standen im überfüllten Flughafen-Bus und waren nur am rumalbern über irgendwelche Insider, die uns im Hotel passiert sind. Wir hatten solche Lachkrämpfe, dass wir uns nicht mehr eingekriegt haben. Alle Leute um uns herum haben uns zuerst angestarrt und dann aber einfach mitgelacht. So lernt man auch Leute kennen. Lachen ist eben ansteckend.“ Doch wie bei jeder Mutter-Tochter-Beziehung gibt es auch Sätze, die Sophie irgendwann nicht mehr hören kann, wie z.B. wenn sie mal wieder zu lange braucht, denn dann haut Mama nämlich die beliebten Floskeln wie: „Wenn du nicht sofort kommst, fahr ich ohne dich los!“ raus. Am Ende würde sie aber natürlich niemals ohne Sophie losfahren, denn die beiden sind nämlich ein eingespieltes Dream-Team. So schön! Hier findest du übrigens alle "Köln 50667"-Stars auf Instagram, Snapchat, Facebook & YouTube.

