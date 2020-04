Nach seinem Tod: Ingo Kantorek hinterlässt große Lücke bei Freunden, Familie und Kollegen

Im August kamen „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und seine Frau Suzana bei einem tödlichen Auto-Unfall ums Leben. Ein riesiger Schock für all seine Freunde, seine Familie und seine Fans. Nach seinem tragischen Tod veröffentlicht RTLZWEI in Gedenken an den Schauspieler sogar eine Reportage. Gerade mal 44 Jahre alt ist Ingo Kantorek geworden. Wir haben den symphytischen Stiefvater von Suzanas 26-jährigem Sohn kurze Zeit vor seinem Tod sogar noch zum Interview getroffen. Hier kannst du den verstorbenen Schauspieler nochmal sehen:

Emotionale Worte von "Köln 50667"-Kollege

Jetzt richtet sein Serienkollege David Ortega auf Instagram nochmal sehr emotionale Zeilen an seinen Freund. Ingo Kantorek und David Ortega standen für „Köln 50667“ von Beginn an gemeinsam vor der Kamera. In einem längeren Abschiedsbrief schreibt David bewegend Worte wie: „Susi ist für mich eine der lustigsten Personen die Ich kenne und Du auch Ingo. Auch das Tanzbein schwing man öfters zusammen”. Warum David sich jetzt erst in der Öffentlichkeit äußert? Anscheinend ist ihm dieser Schritt sehr schwergefallen: „Ich habe seither, Zeit gebraucht um das hier so locker zu posten. Danke für dein Talent, sowohl deine Frau und deinen Sohn sah ich als Charaktere in der Serie“, gibt er unter seinem Post zu.

