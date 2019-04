15 Muttertagsgeschenke für unter 15 €

Mama ist die Beste - nicht nur am Muttertag. Wie du ihr das am besten zeigst? Wir haben tolle Ideen für Muttertagsgeschenke, die überhaupt nicht teuer sind.

Am Sonntag, den 8. Mai 2016, ist Muttertag. Oft wird es als selbstverständlich gehalten, was Mütter alles für ihre Kinder tun. Es fängt an mit Wäsche waschen und Kochen, geht über Hausaufgabenhilfe bishin zum Trostspender bei Liebeskummer. An diesem einen Tag im Jahr wollen wir deswegen einmal richtig danke sagen. Danke für alles, was unsere Mütter tagtäglich für uns tun.

Natürlich möchte jeder seiner Mama ein ganz besonderes Geschenk machen, doch meistens spielt der Geldbeutel da nicht mit. Deswegen haben wir ein paar tolle und individuelle Geschenkideen für dich herausgesucht.

Schau dir unsere Tipps in der Bildergalerie an!

Über Blumen freut sich jede Mutter! © iStock