"Köln 50667": Verbotene Liebe

"Köln 50667": Freund*innen oder heißer Flirt?

Carlo hat ein Problem: Er steht auf Daria, Roberts biestige Schwester. Seine Freund*innen haben dafür nur wenig Verständnis und warnen Carlo vor ihr und ihren wahrscheinlich hinterhältigen Absichten. Schließlich ist sie mit Robert verwandt, der zusammen mit Lea alle hinters Licht geführt hat und der für den möglichen Ruin von George und Meike verantwortlich ist. Da kann seine Schwester Daria nichts Gutes im Schilde führen…

Er kann sich einfach nicht von ihr fernhalten, egal, wie sehr Carlo es sich auch vornimmt. Daria macht sich langsam, aber sicher an ihn ran und Carlo ist von ihrer Schönheit fasziniert. So ganz kann und will er sich zunächst aber nicht auf Daria einlassen, denn alle seine Freund*innen können sie absolut nicht leiden. Vor allem Meike hat verständlicherweise ein großes Problem mit ihr. Carlo hat ein schlechtes Gewissen, aber seine Gefühle treiben ihn immer wieder zu Daria. Schließlich kommt es auch zu einem Kuss… Hat das Folgen für ihn?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

