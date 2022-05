"Köln 50667": George und Meike stehen vor dem Ruin

"Köln 50667": Robert macht Druck

Das Hostel von Meike, George und Jule ist am Ende und Leas Racheplan scheint aufzugehen. Sie wurde mit ins Boot geholt, doch schnell wird klar, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Denn hinter ihrem Investment steckt der alte Erzfeind Robert. Lea hat wirklich alle hinters Licht geführt und macht sich dadurch immer unbeliebter.

Da Robert nun ein Mitspracherecht hat, macht er Meike und George das Leben schwer. Er fordert mehr Geld oder mehr Anteile am Hostel – sonst wird er dafür sorgen, dass die Wiederöffnung verschoben wird. Dabei weiß er doch genau, wie wichtig die Wiedereröffnung für Meike und Co. ist, da sie sonst vor dem sicheren Ruin stehen.

"Köln 50667": Chico schämt sich für Jenny

Chico und Jenny verbringen einen schönen Tag zu zweit, als sie auf seinen Fitnesskumpel Maik und dessen sportliche Freundin Melissa treffen. Kurzerhand lädt Jenny die beiden zu sich in die WG ein, um die Freund*innen von Chico besser kennenzulernen. In der WG schämt sich Chico dann so richtig für Jenny, als diese zusammen mit Melissa etwas Sport macht. Er wünscht sich, dass Jenny ein paar Kilo verliert. Der Wunsch danach ist so groß, dass er sogar fast das Abendessen von seiner Freundin manipuliert. Ben kann ihm aber zum Glück noch einreden, dass er das nicht machen darf. Ist Chico überhaupt der Richtige für Jenny, wenn er sie nicht so akzeptieren und lieben kann, wie sie ist?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

