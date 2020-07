Diese K-Pop-Stars wollen Menschen heilen

TXT verarbeiten schwierigen Weg in ihrer Musik

Vor etwa anderthalb Jahren präsentierte das BTS-Label Big hit die neue K-Pop-Band TXT mit den fünf Members Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun und Huening Kai. Mittlerweile haben die Jungs schon so einiges erreicht, spielten Shows in den USA und feierten vor Kurzem ihr Comeback. Die K-Pop-Band brachte nämlich ihr drittes Album „The Dream Chapter: ETERNITY“ raus. In einem Interview mit Teen Vogue sprachen sie nun offen darüber, dass ihnen vor allem die Songs am meisten bedeuten, in denen sie ihren harten Weg und die Herausforderungen beschreiben, die sie als Jugendliche bewältigen mussten, um die K-Pop-Gruppe zu werden, die sie jetzt sind. Für TXT ist es wie ein Heilungsprozess, den sie an ihre Fans weitergeben möchten.

Das wollen die K-Pop-Stars mit ihren Songs erreichen

"Wenn ich solche Songs gehört hätte, als ich jung war und meine psychischen Schmerzen immer weiter gewachsen sind, wäre das sehr wohltuend für mich gewesen", erklärte Taehyun im Gespräch. Daraufhin betonten er und sein TXT-Kollege Beomgyu, dass genau das ihr größtest Ziel ist: "Wenn nur eine Person durch unsere Musik geheilt oder getröstet werden kann, oder sich mit ihr identifizieren kann, wäre das großartig. Das würde mich komplett zufriedenstellen und das alles wäre es total wert." Würde man ihre Fans fragen, haben die K-Pop-Stars dieses Ziel sicherlich schon mehr als erreicht!

