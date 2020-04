TXT: K-Pop-Jungs erobern Musikwelt

Anfang März 2019 veröffentlichte die K-Pop-Band TXT (Tomorrow by Together) ihre Debut-EP mit dem Titel "The Dream Chapter: STAR, MAGIC". Ihre Musikvideos haben Millionen von Views und werden extrem gefeiert! Und auch ihr zweites Album "The Dream Chapter: MAGIC" war ebenso ein riesiger Erfolg. Die Bandmitglieder Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun und Huening Kai wissen einfach, wie man gute Musik produziert und eine einzigartige Show hinlegt. Die koreanische Band TXT entstand bei demselben Label wie BTS, deshalb kennen sich die Jungs untereinander auch gut und haben schon viel von ihren K-Pop-Kollegen gelernt. Die Fanbase von TXT wächst kontinuierlich weiter und ist auf der ganzen Welt verteilt. Nun können sich ihre Follower auf neue Musik freuen! 🤩

TXT: K-Pop-Stars kommen mit neuer Musik zurück!

Vor einigen Stunden war es endlich so weit! Die K-Pop-Stars TXT haben ein neues Album angekündigt. In einem YouTube-Trailer verraten die koreanischen Boys, dass sie am 18.05.2020 ihr drittes Album mit dem Namen „The Dream Chapter: ETERNITY“ droppen werden! Ihre Fans rasten in den Kommentaren unter dem Video komplett aus. „TXT kommen endlich zurück! Ich freue mich!“ oder „Wer spielt dieses Video auch immer und immer wieder, weil ihr nicht glauben könnt, dass es bald neue Musik von ihnen gibt?“ sind Ausschnitte aus den tausenden Kommentaren. 😍

