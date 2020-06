Louis Tomlinson kämpft gegen Rassismus

Aktuell beherrscht kaum ein anderes Thema die sozialen Medien so sehr, wie der Kampf gegen Rassismus. Der Hashtag #BlackLivesMatter wurde weltweit Millionenfach geteilt. Auch zahlreiche Promis machen sich öffentlich für die Bewegung stark, so wie „One Direction“-Star Louis Tomlinson. Der Sänger bezog mit einem Posting auf seinen Plattformen ganz klar Stellung. Doch plötzlich trendet er selbst mit einem Hashtag weltweit auf Twitter!

Louis Tomlinsons Fans trenden mit Hashtag

Seit einigen Tagen posten die ,Louies', wie sich die Anhänger des Sängers nennen, immer wieder Beiträge unter #LouiesGoingToJailParty, also „Louies gehen ins Gefängnis Party“, und sorgen damit für Verwirrung. Überwiegend handelt es sich um Memes und andere witzig bearbeitete Bilder, die den 28-Jährigen oder seine Fans hinter Gittern zeigen. Doch viele fragen sich, was eigentlich hinter dieser plötzlichen Bewegung steckt, denn die Louies halten sich dazu bedeckt.

exclusive picture of louis visiting us in jail😍 #louiesgoingtojailparty pic.twitter.com/DnorFxEmW2 — rafa ◟̽◞̽ (@habitnext) June 12, 2020

Was steckt hinter #LouiesGoingToJailParty?

Eine Theorie machte nun auf Twitter die Runde. Demzufolge haben einige von Louis' Fans Fotos des Sängers geteilt und gespeichert, die streng urheberrechtlich geschützt waren, was dazu führte, dass alle Bilder aus dem Internet gelöscht wurden. Die Louies befürchteten, dass sie wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht im Gefängnis landen könnten – so soll der Hashtag entstanden sein. Der „One Direction“-Star selbst hat sich übrigens noch nicht zu dem Trend geäußert.

