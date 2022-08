Louis Tomlinson: Er HASST dieses One Direction Album!

One Direction: Eine der erfolgreichsten Boybands aller Zeiten!

12 Jahren ist es nun her, als fünf Jungs bei einer Casting-Show zu einer Band zusammengewürfelt wurden. Zusammen erreichten sie den dritten Platz. Doch das war nur der Anfang für One Direction, eine der erfolgreichsten Boybands aller Zeiten. Sie spielten ausverkaufte Tourneen und stürmten mit fünf Alben und unzähligen Singles die Charts der Welt. Doch ein Werk der Band kann One Direction Star Louis Tomlinson überhaupt nicht leiden…

Louis Tomlinson: Dieses Album hasst er!

"Vor 12 Jahren wurde die Band gegründet, aber das erste Album war sowieso Sch****", erzählt der Sänger in einem Podcast. Wie bitte? Es sind mittlerweile zwar schon 10 Jahre seit dem Release vergangen, aber Songs wie "What Makes You Beautiful", "One Thing" und "I Want" kann man doch nicht NICHT mögen? "Up All Night" mag nicht ihr bestes Werk sein, aber ganz so schlimm, wie Louis es ausdrückt, ist es nun auch wieder nicht. Sie standen damals am Anfang ihrer Karriere, haben sich seitdem extrem weiterentwickelt und mit der Zeit auch immer mehr Songs selbst für ihre Alben geschrieben. Klar, dass sie mit den selbst geschrieben Songs eher verbunden fühlen. Wir feiern auf jeden Fall ALLE One Direction Alben auch heute noch.

