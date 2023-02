Louis Tomlinson: So privat wie noch nie!

Die Dokumentation "All Of Those Voices" kannst du dir ab dem 22. März im Kino ansehen. Sie wird einen unverfälschten Blick auf den musikalischen Werdegang des Sängers zeigen. Nie zuvor gezeigtes Filmmaterial und Einblicke hinter die Kulissen von Louis‘ ausverkaufter Welttour 2022, alle Höhen und Tiefen und der Weg vom Mitglied von One Direction zum Solokünstler mit all den Herausforderungen und Triumphen: So privat haben Fans Louis Tomlinson noch nie sehen können. Der Sänger freut sich schon, seinen Fans eine vielleicht andere Seite von sich zeigen zu können: "Das ist etwas, woran ich seit Jahren gearbeitet habe, und ich bin wirklich aufgeregt, es endlich in die Welt hinauszutragen. Ich habe es schon eine Million Mal gesagt, aber ich habe das Glück, die besten Fans zu haben, die sich ein Künstler wünschen kann, und da sie für mich immer so viel tun, wollte ich meine Geschichte 'in meinen eigenen Worten' teilen." Tickets für die Dokumentation von Louis kannst du ab dem 22. Februar über diese Website bestellen.