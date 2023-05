One Direction: Neuer Song in Arbeit!

Der Song soll eventuell Teil von Liams zweiten Studioalbum werden. Wie es zu der Kollaboration kam? "Liam ist gut mit Niall und Louis befreunden und es hat ihn sehr gefreut, sich mit ihnen zu treffen, während sie alle in LA waren. Zusammen im Studio zu sein, fühlte sich natürlich an, also stürzten sich alle auf einen Track. Es fühlte sich an, wie in alten Zeiten. Sie haben richtig gelacht", erzählt der Insider. Ob der Song wirklich veröffentlicht wird, ist noch nicht klar, aber "die Produzenten hoffen, dass Liam diesen in sein fertiges Album aufnimmt, die Fans werden es lieben". Dann heißt es also jetzt Daumen drücken! 🤞🏻