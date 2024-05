Zayn Malik über seine Zeit bei One Direction: "Ich habe die Band nie genug genossen"

Es war ein Schock für alle Fans, als Zayn Malik im März 2015 bekannt gab, dass er One Direction verlassen wird. Nur ein Jahr später startete er dann seine Karriere als Solo-Sänger. Nun wird er am Freitag (17.05.2024) mit "Room Under the Stairs" sein bereits viertes Studioalbum als Solo-Sänger veröffentlichen. Seine Karriere nach One Direction bietet ihm einige künstlerische Freiheiten, die er in der Band niemals gehabt hätte. Im Gespräch mit Zach Sang erzählt der Sänger: "Ich war in einer fünfköpfigen Band, in der es ständig Meinungen über Meinungen gab. Das ist, was du tun willst, und das ist, was wir tun wollen. Es war also schwer, wirklich Individualität zu zeigen und zu zeigen, wer man ist. Daran hatte niemand Schuld. Es waren einfach die Umstände. So war es eben.“ Dadurch verspürte er auch “diese Frustration, die immer da war."