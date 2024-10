One Direction Star Liam Payne nach Sturz aus Hotelzimmer verstorben

Liam Payne wurde 2010 mit Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik bei der britischen Ausgabe von The X Factor in eine Band gesteckt, später bekannt als One Direction. Obwohl sie die Casting-Show nicht gewinnen konnten, wurden sie zu einer der erfolgreichsten Boybands weltweit. Nachdem sie 2015 ankündigten, eine Pause einlegen zu wollen, starteten sie alle eine Solo-Karriere. Liam veröffentlichte 2017 mit "Strip That Down" seinen ersten Solo-Song, mit dem er auch gleich die Charts eroberte. 2019 folgte mit "LP1" sein Debüt-Album. Im März dieses Jahres releaste er mit "Teardrops" einen neuen Song, der die neue Ära einläuten sollte.

Dass es Liam nicht immer gut ging, konnte man ihm in den letzten Jahren ansehen. In einem Interview Mitte 2023 verriet er sogar, dass er knapp 100 Tage in einer Entzugsklinik in Louisiana verbracht hat, um seine Alkohol-Abhängigkeit zu bekämpfen. Damals erzählte er stolz, dass er bereits sechs Monate keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken habe und wie gut es ihm seither gehe: "Ich habe einfach das Gefühl, das Leben besser im Griff zu haben, und alles, was mir entglitten ist, habe ich jetzt besser im Griff. Ich musste mir einfach eine kleine Auszeit nehmen, weil ich irgendwie zu jemandem wurde, den ich nicht mehr wiedererkannt habe. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch nicht getan habt. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt in schlechter Verfassung und ich war wirklich froh, dem Leben und der Arbeit einen Riegel vorzuschieben." Damals sagte er, dass er den Alkohol komplett abgeschrieben habe.