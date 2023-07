Liam Payne gesteht schwierige Zeit: Er war in einer Entzugsklinik!

Während seiner Zeit in der Klinik war er total von der Außenwelt abgeschottet: "Ich hatte fast 100 Tage lang kein Handy. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Als ich abreiste, war es am schwierigsten, das Handy wieder einzuschalten, weil es ein bisschen beängstigend war." Doch seinen "Ah-ha"-Moment, der ihn dazu inspiriert hat, komplett mit dem Trinken aufzuhören, hatte er erst etwas später während eine Hans Zimmer Konzertes in Dubai im Januar: "Ich sah mir diese wunderschöne Sinfonie an, trank etwas und dachte: 'Weißt du was, das nützt mir gar nichts, ich brauche das jetzt nicht'. Es war das erste Mal, dass ich ein Getränk wegstellte und zu jemand anderem sagte: 'Trink du das aus, ich brauche das jetzt nicht.' Und seitdem habe ich kein Drink mehr in die Hand genommen, das ist jetzt fast sechs Monate her, worüber ich sehr glücklich bin. Es ist gut, dass ich in dieser Position bin. Ich brauche diese Dinge definitiv nicht mehr. Die Party ist vorbei."