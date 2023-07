Matty Healy gibt zu: Er würde einige Dinge gerne rückgängig machen!

Am Sonntag (02. Juli) spielten The 1975 ein Konzert in London. Während der Show gab Matty zu, dass er ein paar Dinge bereut, die er in der Vergangenheit gesagt hat: "Ich bin niemand, der Dinge als selbstverständlich ansieht. The 1975 ist keine trockene Band. Es steckt eine Menge Ironie darin. 'Love Me', zum Beispiel, macht nur Sinn, wenn ich mich selbst verarsche. Ich habe immer etwas ausprobiert. Und manches habe ich richtig und manches falsch gemacht. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Menge Dinge, die ich gesagt habe, Witze, die ich gemacht habe, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Songs, die ich zurücknehmen würde, wenn ich die Chance dazu hätte", so der Sänger.