Taylor Swift: Fans wenden sich gegen sie!

Matty ist Frontsänger der britischen Punk-Rock Band The 1975 und sieht irgendwie aus, wie eine harte Version von Shawn Mendes.

Aber er ist nicht nur für seinen Look und sein Talent bekannt, sondern auch für problematische Äußerungen, wegen denen er auch schon öfter Probleme hatte!

So war Healy vor einigen Wochen Gast in dem Podcast "The Adam Friedland Show" in dem sich Healy und der Moderator über die Herkunft von Rapperin Ice Spice lustig machten.

Sie wurde als "Inuit Spice Girl" (Erklärung: Inuit sind die indigenen Volksgruppen in Kanada und Grönland) und "Chubby Chinese Lady" (dt.: dicke China Lady) bezeichnet.

Klar, dass solche Kommentare gar nicht gehen. Healy entschuldige sich öffentlich. Naja – denkt er. Tatsächlich fühlte er sich missverstanden, wie er sagt.

Aber Matty hat generell eine kontroverse Vergangenheit. Er soll seit Jahren rassistische und sexistische Äußerungen tätigen, auf und hinter der Bühne, sowie bei Meet & Greets mit Fans.

Auch soll er Fan von brutalen und frauenfeindlichen Porno-Webseiten sein.

Und – das geht an Taylor Swift persönlich – es gibt sogar ein Interview von 2016 in dem er seine jetzige neue Freundin Taylor Swift disste und behauptete sie niemals daten zu wollen, da ihn das "entmannen" würde.