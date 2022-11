One Direction: Louis Tomlinson unglücklich über Harry Styles Erfolg

Er hat es ihm nicht gegönnt

Nach wie vor sind One Direction immer noch in einer Pause. Sie sind derzeit alle als Solo-Künstler aktiv. Neue Songs, neue Alben und auf Tour gehen – das alles aber allein. Einer der jungen Männer ist dabei besonders erfolgreich. Die Rede ist von Harry Styles.

Harry gewinnt einen Preis nachdem anderen für seine Musik, seine Songs haben Millionen von Klicks, er hat eine eigene Beauty-Marke auf den Markt gebracht und er ist sehr erfolgreich als Schauspieler in "Don't Worry Darling" oder dem Drama-Film "My Policeman".Die ganze Welt schaut auf Harry Styles und seinen mega Erfolg! Gerade von Louis Tomlinson hätte man vielleicht etwas anderes erwartet, aber der Musiker hat nun verraten, dass er sich nicht über den Erfolg von Harry gefreut hat! 😲

Louis Tomlinson war neidisch auf Harry Styles?

Für Louis und die anderen One Direction Mitglieder läuft es doch auch super. Louis Tomlinson hat nun sogar seine Tour angekündigt! Doch wieso gönnt er Harry nicht seinen Erfolg? In einem Interview sagte Louis: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich anfangs nicht gestört hat“, teilte er mit.

„Nur, weil ich nicht wusste, wo ich mich als Solo-Künstler einordnen sollte, und mein einziger Bezugspunkt, die andere Mitglieder der Band waren“, fuhr Tomlinson fort, bevor er hinzufügte, „es überrascht mich nicht, dass Harry der kommerziell Erfolgreichste ist, weil er einfach so gut in die Form eines modernen Stars passt."

Trotzallem herrscht kein böses Blut zwischen den beiden und Louis ist stolz auf Harry. „Ich sehe Harry wie einen Bruder an und es ist wirklich eine beachtliche Leistung, was er alles geschafft hat!", so der "Bigger Than Me"-Sänger.

