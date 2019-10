Süßes Foto von Selena Gomez und Niall Horan

Am Wochenende verbrachte Selena Gomez nach scheinbar langer Zeit mal wieder einen tollen Abend mit ihren Friends. Dabei entstand ein super cooles Pic der ganzen Squad unter das ihre Freundin Courtney Lopez in der Caption schrieb: "Bei unseren straffen Terminplänen und Reisen können wir uns nicht so oft sehen, wie wir vielleicht wollen wüden, aber immer wenn wir es schaffen, uns zu treffen und zusammen essen zu gehen, macht mich das total emotional und glücklich. Meine Lieblingsmenschen zu sehen und meinen Ehemann zu umarmen, bringt mich fast zum Weinen. Sie sind wirklich alle meine Familie." Aaaaw, wie cute! Doch mal abgesehen davon, ist das wirklich Spannende an diesem Foto die Tatsache, dass Selena Gomez und Niall Horan sich darauf richtig süß umarmen! Kurz davor hat die Sängerin auch dessen neuen Song "Nice to Meet Ya" in ihrer Insta-Story mit den Worten "Der kam vor etwa 5 Minuten raus... Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den alle downloaden müsst!" promotet. Klar, die beiden Stars kennen sich schon lange und sind befreundet, aber trotzdem sieht es so aus. als wären sie sich wieder nähergekommen, oder?💕

Zwischen Niall Horan und Selena Gomez lief schon mal was

Schon 2015 wurden die ersten Dating-Gerüchte laut, als Selena Gomez angeblich mit One Direction-Member Niall Horan geknutscht hat. Zwar soll die Affäre der beiden nur von sehr kurzer Dauer gewesen sein, dennoch hoffen immer noch viele Fans darauf, dass aus ihnen was wird. Zumindest, wenn man den Tweets einiger glaubt, die wegen des Fotos total ausrasten und zum Beispiel schreiben: "Selena wird Niall noch heiraten", "Ein Glow Up Nelena Selena Gomez und Niall Horan daten sich 2015 vs 2019" oder "Selena und Niall Jaaaaaaaaaaa". Okay, ihre Follower würden eine Beziehung der beiden scheinbar echt richtig feiern. Und auch Niall Horan verriet im Gespräch beim "Carpool Karaoke" mit James Cordan Ende 2015, dass er Selena Gomez heiraten würde. Klar, war das nur ein Game, bei dem er sich zwischen Demi Lovato, Tina Fey und Sel entscheiden musste, aber wer weiß, wer weiß...🤷🏽‍♀️💏

Selena gonna end up marrying Niall — Ariyana (@narcosbarbie) 4. Oktober 2019

A glow Up

Nelena

Selena Gomez and Niall Horan are DATING

2015 vs 2019 pic.twitter.com/ZZAV9PzPvq — 🤓Vixen🤓 (@Ritikatea) 4. Oktober 2019

SELENA AND NIALL YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS pic.twitter.com/wdbVbFdpeB — 𝙥 (@cyphergomez) 4. Oktober 2019

