Niall Horan kuschelt mit dieser Frau

Geht da was zwischen DIESEM Model und "One Direction"-Hottie Niall Horan? !

Niall Horan: Kuschelt mit Model

"One Direction"-Mitglied Niall Horan ziert das Titelblatt der neuen Ausgabe der vietnamesischen "Harper's Bazaar"! Das verkündete der 1D-Star jetzt auf Instagram. Doch nicht er alleine posiert auf dem Magazin – auf dem Cover kuschelt er mit einem heißen Model! Hier siehst du seinen Post:

Niall Horan: Magazin-Cover mit Madison Kirkbride

Das Girl, mit dem Niall Horan für das Foto-Shooting kuschelte, heißt Madison Kirkbride und ist noch überhaupt nicht FAME! Auf Instagram hat sie gerade Mal 7.800 Abonnenten (Stand: 27. Juni 2019). Sie hat allerdings schon viel Modelerfahrung und durfte sogar auf Shows für die Fashion Week über den Laufsteg stolzieren – you go, girl! Unter Nialls Instagram Post, indem er Madison erwähnt, schreibt der "One Direction"-Boy: "Ich hatte eine richtig Spaß beim Shooting für den achten Jahrestag der vietnamesischen Harper's Bazaar mit der reizenden Madison Kirkbride!" Wie cute … Die beiden scheinen sich ja richtig gut verstanden zu haben! Ob da wohl was läuft? Dabei soll Niall doch gerade schon glücklich an seine Musiker-Kollegin Hailee Steinfeld vergeben sein …

