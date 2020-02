Miley Cyrus wieder verliebt!

Wir alle erinnern uns an die traurige Nachricht, dass Miley Cyrus mit Liam Hemsworth Schluss gemacht hat! Die beiden haben sich überraschend letztes Jahr getrennt, obwohl sie erst ein Jahr verheiratet waren. Leider war ihre Liebesgeschichte nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber an Glücksgefühlen mangelt es der flippigen 27-Jährigen aktuell gar nicht. Miley Cyrus turtelt bereits seit einiger Zeit mit Cody Simpson herum und teilt mit ihren Followern auch gemeinsame Insta-Couple-Pics! Und auch unter seinen Insta-Bildern kommentiert Miley fleißig Liebesbotschaften wie "Du bist der Heißerste!" oder "Los, komm her zu mir!". Also liebestechnisch scheint es wieder richtig gut für den Ex-Disney-Star zu laufen, aber wie sieht es beruflich aus? 🤔

Miley Cyrus lässt tief blicken!

Miley Cyrus ist nicht nur Sängerin und Schauspielerin, auch gelegentlich jobbt sie als Model. So wie gestern bei der Fashion-Show von Designer Marc Jacobs in New York. Nach dem Laufsteg gab es einen Klamottenwechsel und Miley Cyrus verließ rasch die Show, als ihr ein kleiner Fauxpas unterlief. Bekleidet mit einem knappen Top ohne BH darunter, verrutsche ihre Brust und ein Paparazzo fotografierte genau in diesem Moment einen Nippelblitzer! Miley bemerkte dies zwar, da war das Bild aber auch schon im Kasten. Um der Medienwelt den Wind aus den Segeln zu nehmen, postete sie das Bild einfach selbst und schrieb dazu: „Beeilt euch. Instagram wird dieses Posting definitiv bald löschen.“ Aktuell ist das Foto noch nicht gelöscht, mal schauen wie lange es noch online sein wird! PS: Es handelt sich um das 3.Bild! 📸 ⤵️

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!