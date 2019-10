Hier leben Miley Cyrus und Cody Simpson

Nach nur 9 Monaten Ehe beendeten die Stars ihre gut 10-jährige Beziehung diesen Sommer offiziell. Nur Tage nach der Trennungsbekanntgabe von Liam Hemsworth wurde Miley Cyrus beim Knutschen mit einem Girl, Bloggerin Kaitlynn Carter, gesichtet. Doch auch diese Affäre hielt nicht lang. Nun ist sie frisch verliebt in Sänger Cody Simpson und es sieht ganz so aus, als würde das wieder richtig ernst werden. Denn in einem nächtlichen Live-Stream betonte sie, dass sie, seit sie ihn kennt, wieder weiß, dass es auch gute Kerle gibt. Gleiches gilt wohl für Cody. Er hat nämlich sogar schon einen romantischen Song namens "Golden Thing" über seine neue Freundin Miley Cyrus veröffentlicht und er soll mit in ihrer Villa in Malibu wohnen. Um Ex-Mann Liam Hemsworth war es zunächst ruhig, aber auch er wurde mit einer neuen Frau, Schauspielerin Maddison Brown, beim Daten erwischt. Da wundert es doch sehr, dass Liam scheinbar doch wieder die Nähe seiner Ex sucht.

Liam Hemsworth baut neben Miley Cyrus' Villa

Während ihrer ersten Trennung hatte sich die "Mother's Daughter"-Sängerin ein Grundstück neben dem ihres Ex' gekauft. Als sie sich dann wieder versöhnten, zog sie zu ihm zurück, aber behielt die Villa. Ihr gemeinsames Heim wurde allerdings von den schlimmen Waldbränden in Kalifornien zerstört. Liam Hemsworth soll nun entschieden haben, obwohl die Hochzeit und Ehe mit Miley Cyrus längst Geschichte ist, das Haus wieder aufzubauen. Das würde dann aber bedeuten, dass er direkt neben seiner Ex und ihrem neuen Lover wohnen würde, sollte er selbst wieder einziehen. Ob er sich das freiwillig antun möchte oder, was er damit bezwecken will, weiß bisher nur er selbst. Bleibt also zu hoffen, dass es nicht zu einem riesigen Rosenkrieg und Beef zwischen Miley Cyrus und ihren Männern kommt...😬

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!