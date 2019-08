Nach Trennung von Liam Hemsworth: Miley Cyrus knutscht mit Mädchen!

Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Trennung nach 10 Jahren Beziehung

Anders als in "Mit dir an meiner Seite" gibt es für Miley Cyrus und Liam Hemsworth im echten Leben wohl kein Happy-End. Am Wochenende bestätigte ein Pressesprecher der "Mothers Daughter"-Sängerin die Trennung des Traumpaars. "Liam und Miley haben sich darauf geeinigt vorerst getrennte Wege zu gehen. Als Paar und Individuen, die sich immer verändern und weiterentwickeln, haben sie sich dazu entschieden, dass es besser ist, wenn sie sich auf sich selbst und die Karriere konzentrieren", heißt es in dem Statement, "Sie bleiben weiterhin fürsorgliche Eltern für all ihre Tiere, während sie sich eine liebevolle Auszeit gönnen. Bitte respektiert ihre Entwicklung und Privatsphäre." Erst vor einem Jahr haben Miley Cyrus und Liam Hemsworth nach mehreren Jahren Beziehung endlich geheiratet. Lang galten die beiden als unzertrennliches Traumpaar, gingen zusammen auf Veranstaltungen, retteten Tiere oder posteten süße gemeinsame Bilder. Noch Anfang des Jahres hat Miley Cyrus einen Liebesbrief für Liam auf Instagram veröffentlicht. Doch das scheint jetzt Geschichte zu sein …

Miley Cyrus knutscht mit Kaitlynn Carter

Kurz nach Bekanntgabe der Trennung wurde Miley schon knutschend mit einem Mädchen gesichtet, das einige von euch vielleicht sogar kennen werden: Kaitlynn Carter. Die "The Hills"-Darstellerin hat sich selbst erst kürzlich von ihrem Ex-Mann Brody Jenner getrennt. (Jap, auch ein Bruder von Kendall und Kylie Jenner) Miley und Kaitlynn haben einen kleinen After-Trennungs-Urlaub in Italien eingelegt und die gemeinsame Zeit ziemlich genossen. Die Knutsch-Bilder haben das Internet in Sekunden erobert und auch Ex-Freund Brody Jenner scheint sie gesehen zu haben, denn er postete ein Bild mit der Caption: "Lass die Vergangenheit nicht deine Gegenwart beeinflussen." Sein Kumpel und "The-Hills" Co-Darsteller Brandon Thomas Lee kommentierte den Post gleich mit den Worten: "Lass uns den Skandal abrunden und Knutsch-Fotos von uns posten" und Brody antwortete "Pass auf! Händchenhaltende Bilder von Liam und mir folgen bald." Oh je, da scheint jemand gekränkt zu sein. Miley scheint das ganze jedoch mit Humor zu nehmen und antwortet frech: "Geh ein Nickerchen in deinem Truck machen und entspann dich mal #HotGirlSummer" – haha, so schlagfertig kennen wir unsere Miley!

