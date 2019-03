Miley Cyrus wird wieder zu „Hannah Montana“

Hannah Montana: Kommt die Serie zurück?

Nachdem „Hannah Montana“-Hauptdarstellerin Miley Cyrus (26) letzte Woche einer Fanpage der beliebten Disney-Serie auf Instagram gefolgt ist, sind ihre Fans total ausgerastet. Seitdem existiert das Gerücht, dass die TV-Show bald wieder gedreht wird was absolut crazy wäre! Allerdings nicht undenkbar – vor allem, nachdem die Jonas Brothers gerade erst ihr Comeback feierten.

Miley Cyrus: Neue Frisur wie Hannah Montana

Die Schauspielerin und Sängerin heizt die Gerüchte aktuell weiter an, denn sie war gerade beim Friseur und hat sich den Look ihrer Serien-Figur von damals verpassen lassen! Wohingegen die US-Amerikanerin in ihrer Rolle immer eine blonde Perücke mit Pony trug, ist ihre neue Frise allerdings mehr als echt, wie sie auf Social Media zeigt.

Miley Cyrus: Twitter-Post Anspielung auf Comeback für “Hannah Montana”?

In einem Video, das sie auf Twitter veröffentlichte, sagt die Sängerin: “Leute wisst ihr – es war so hart, immer wieder zwischen meinen beiden Leben hin und her zu wechseln, dass ich mich dazu entschieden habe, einfach für immer Hannah zu sein“. OMG! Hier siehst du das Video:

Auch in ihrer Instagram-Story postete Miley dann ein Foto von sich mit ihrer neuen Frisur, das beweist, dass die blonde Haarpracht keine Perücke ist! Dazu schrieb sie „Ich bin es!“ und verlinkte ihre beiden Friseure auf dem Post. Es geht noch weiter: In den folgenden Story-Clips singt Miley lauter Hannah-Songs aus der Serie und postet ein mega cooles Bild als #10YearChallenge:

