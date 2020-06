Loredana: Keinen Bock auf hinterhältiges Gelaber

Egal ob Juju, Zuna, Capital Bra oder Mero: Loredana versteht sich eigentlich mit allen Kollegen aus dem Rap-Business und supportet ihre Freunde gerne. Zusammenarbeit ist immer gut: Loredana und Juju konnten zusammen sogar einen ziemlich krassen Rekord brechen. Es zahlt sich eben aus freundlich zu sein und anderen ihren Erfolg zu gönnen. Was sie gar nicht mag: Gerüchte und falsche Behauptungen. In ihrer Instagram Story postete die "Mit Dir"-Rapperin nun folgende Lyrics von Cardi B: "Wenn du ein Problem mit mir hast, sag es jetzt, denn ich will keinen hinterhältigen Diss hören. Vor allem nicht von so schwachen Bitches wie dir." Eine krasse Ansage, die bei Fans für Spekulationen sorgt …

Loredana: Geht ihre Ansage an Shirin David?

Diese Lyrics von Cardi B postete Loredana als Ansage in ihre Instagram-Story. Instagram/@loredana

Denn einige Fans sind sich sicher, dass Loredana damit auf Shirin David anspielt, die in ihrem Track "90-60-111" behauptet hat, Lori hätte wegen Shirin ihr Album verschoben. Als Antwort gab es von Loredana damals einen Freestyle-Diss gegen Shirin David, der ziemlich savage war. In den Kommentaren unter Loris letztem Bild schreiben jetzt viele Fans: "Nächster Song Diss-Track gegen Shirin David?" Sieht ganz so aus, als würden Fans die Sticheleien der beiden Rapperinnen genau verfolgen. Aber Loredana hat in ihrer Aussage ziemlich recht, es ist immer besser die Dinge direkt und persönlich zu klären, statt auf miese Weise zu dissen – kein Wunder, dass sie sich verteidigt! Wir hoffen, dass diese Ansage von Loredana ernst genommen wird – schließlich ist in der Rap-Welt genug Platz für alle!

