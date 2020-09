DaBaby: Rap-Superstar wird verklagt 

DaBaby sorgt für Skandale

Mit seinem Debütalbum „Baby on Baby“ gelang US-Rapper DaBaby Anfang 2019 der große Durchbruch, mit seiner zweiten Platte „Kirk“ schoss er wenige Monate später sogar an die Spitze der Billboard 200 und US Rap-Charts. Gerade läuft sein Mega-Hit „Rockstar“ rauf und runter, wurde u. a. zu Spotifys meistgestreamtem Song des Sommers gekürt. Der rasante Aufstieg scheint dem Musiker allerdings zu Kopf gestiegen zu sein, denn er sorgte zuletzt immer wieder für Skandale! Erst kursierte ein angebliches Nackt-Video von DaBaby, dann wurde er festgenommen, weil er in einen Raubüberfall verwickelt gewesen sein soll. Im März setzte der 28-Jährige dem ganzen dann aber die Krone auf: Bei einem Konzert schlug er einem weiblichen Fan ins Gesicht!

DaBaby wegen Körperverletzung verklagt

Und nun droht der nächste Ärger: DaBaby wird wegen Körperverletzung verklagt – von einem weiteren Opfer! Wie das US-Portal TMZ berichtet, wirft Cristofher Pocasangre dem Rapper vor, ihn so heftig attackiert und bedroht zu haben, dass er nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schäden davontrug. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel in Beverly Hills, wo der Kläger zu dieser Zeit arbeitete. Nachdem er DaBaby vergeblich um ein Foto gebeten hatte, knipste er ein Selfie mit dem Rapper im Hintergrund – was diesem allerdings gar nicht gefiel! Gewaltsam zwang er Cristofher Pocasangre dazu, die Aufnahmen wieder zu löschen, wurde dabei von der Überwachungskamera des Hotels gefilmt. Mit diesen Beweisen will das Opfer nun auf Schadenersatz klagen.

