Rap-Star in Amsterdam niedergeschossen!

2020 steht für die Rap-Community unter keinem guten Stern. Immer mehr Rapper werden Opfer von Straftaten und eine Schock-Nachricht jagt die nächste. Im Februar wurde der Rap-Superstar Pop Smoke in Los Angeles überfallen und erschossen. Nur kurze Zeit später starb Malik B. mit nur 47 Jahren. Und erst vor einigen Wochen wurde der Rapper Huey auf offener Straße ermordet – mit nur 32 Jahren! Und das sind nur einige Fälle aus diesem Jahr. Jetzt die nächsten Horror-News aus der Rap-Szene...

Rapper Bigidagoe wurde auf offener Straße niedergeschossen.

Am Montagnachmittag fielen in Amsterdam Schüsse. Dabei soll der Rapper Bigidagoe, der eigentlich Danzel S. heißt, schwer verletzt worden sein. Er wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Krass! Der 23-Jährige ist die rechte Hand von Joey AK, dem Frontmann von "Zone 6". "Zone 6" soll laut der niederländischen Presse mit internationalem Drogenhandel in Verbindung stehen. Ob die Schüsse damit zusammenhängen, ist noch unklar. Der Schütze ist auf der Flucht und wird mit Hochdruck von der Polizei gesucht. Nur 12 Stunden später kam es in Amsterdam erneut zu einer Schießerei. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist bislang nicht bekannt. Wir hoffen, dass die Angriffe auf die Rap-Stars endlich aufhören und wünschen Bigidagoe gute Besserung!

