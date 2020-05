Rap-Stars machen mehr als nur Musik!

Dass Rapper längst nicht mehr nur Musik machen, sondern auch andere Geschäftsbereiche erschließen, haben wir erst vor wenigen Tagen wieder gesehen, als Capital Bra seine eigene Pizza auf den Markt gebracht hat. Seitdem boomt der Hype um die #TeamCapi Pizzen und man sieht sie überall: In Instagram-Storys, auf TikTok und selbst im Park! KMN-Mitglied Zuna eröffnete sogar einen eigenen Friseursalon. Auch Rapper Bass Sultan Hengzt weiß, wie das Game läuft und hat neben seiner Musik bereits Klamotten releast und eigene Party-Veranstaltungen gestartet. Nun will BSH auch im Beauty-Business durchstarten und ein eigenes Parfum auf den Markt bringen.

BSH bestätigt Parfum-Produktion

In einer Q&A-Runde auf Instagram, beantwortete der Rapper einige Fragen seiner Fans und Follower. Einer von ihnen wollte wissen, ob es denn bald einen eigenen Duft von BSH geben wird. Bass Sultan Hengzt hat dazu ein ganz klares Statement: „Bring ich raus. Ist schon in der Produktion“, antwortete er auf die Frage. Im März veröffentlichte er bereits einen kurzen Clip auf Facebook, in dem er sein Parfum ankündigte! Obwohl BSH in der Öffentlichkeit, wegen bspw. seiner frauenfeindlichen Texte, kritisiert wird, schafft er es immer wieder einen Erfolg zu landen. Seine Party-Reihe "WHO SHOT YA?" im angesagten Berliner Club "The Pearl" sind bei Fans & Stars heiß begehrt. Auch Rapper Fler war dort bereits als Live-Act dabei. Umso gespannter sind wir jetzt, sein Rapper-Duft riechen wird! Welche weiteren Stars auch eigene Parfums kreiert haben, findest du übrigens hier heraus.

In einer Fragerunde auf Instagram, machte BSH Nägel mit Köpfen! instagram @basssultanhengzt

