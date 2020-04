KMN-Gang: Zuna eröffnet eigenen Friseursalon

Zuna: Vom Rapper zum Business-Mann

Zuna macht zurzeit besonders mit der angeblichen Beziehung zu Loredana Schlagzeilen. Da die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden und sich dann auch noch zusammen in London befanden, stand für viele Fans fest: Zuna und Loredana sind zusammen! Der 26-jährige Rapper widerlegte diese Gerüchte jedoch und stellte klar, dass die beiden ausschließlich an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Auf Instagram sorgte er jetzt allerdings mit einer ganz anderen Neuigkeit für mächtig Gesprächsstoff: Er startet ein neues Business und eröffnet seinen eigenen Friseursalon.

In seiner Insta-Story verkündet Zuna die krasse News Instagram @kmn_zuna

Zuna eröffnet eigenen Friseur-Salon in Fulda

Mit seinem Hit „Du bist Mein“ stürmte er die Charts! Jetzt soll mit dem Rappen aber erstmal Schluss sein. Der Grund: Sein neues Projekt! Nach der Corona-Krise möchte Zuna einen eigenen Friseur-Salon in Fulda eröffnen. Mit dieser Nachricht haben sicherlich die wenigsten gerechnet! Wir sind gespannt, wie sich Zuna als Business-Mann macht und drücken ihm für seinen eigenen Friseur-Laden die Daumen!

