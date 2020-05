#TeamCapi – Capital Bra bringt eigene Pizza raus!

Nachdem Capital Bra erst letztens die Single „Nicht verdient“ mit Loredana droppte, folgt jetzt das nächste Highlight für seine Fans: Der Bratan bringt als weltweit erster Rapper seine eigene Pizza auf den Markt! Ja, richtig gehört, eine #TeamCapi-Pizza zum Aufbacken und snacken. In den letzten Jahren haben sich deutsche Rapper mit ihren Geschäftsideen ja immer wieder übertroffen: Egal, ob eigene Getränke, Gesellschaftsspiele oder Parfüms – aber eine eigene Pizza, das ist wirklich richtig tasty!

So schmeckt Capitals Pizza von Gangstarella

Apropos Geschmack: Die #TeamCapi-Pizza von Gangstarella gibt es gleich in zwei Variationen: Be -lelele-gt mit Rindersalami oder Grillgemüse! Auch an seine vegetarischen Bratans und Bratinas hat der Nummer-1-Rapper also gedacht! Wer schon von Capitals Musik nicht genug bekommt, sollte sich diesen Snack nicht entgehen lassen! Die Pizzen gibt es ab 11.5.2020 im Tiefkühlfach bei Rewe, Edeka oder Kaufland! Schnell sein lohnt sich, denn Capis Pizza ist eine Sonderedition und natürlich heißbegehrt! Vielleicht können wir uns schon bald über eine #Gangstarella-Challenge auf TikTok freuen? Schließlich sind sowohl Capi als auch Rap-Kollege Samra so richtig im TikTok-Fieber!

Capital Bra: Heimliche Pizza-Botschaft

Richtig krasse Capi-Fans dürften sich schon seit Mitte März auf eine knusprige Überraschung freuen! Wer ganz genau hingehört hat, weiß nämlich, dass er seine #CapiPizza schon in seinem Song „Berlin“ feat. Samra angekündigt hat! „Hinter mir die Amcas, Capi-Tabak, Capi-Pizza. Nicht mehr Capi, Capi der Boss, ihr Wichser!“ rappt der Bra in dem Track. Habt ihr den Hinweis wahrgenommen?

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!