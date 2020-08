Ukrainischer Sänger von Ehefrau brutal ermordet

Was klingt wie ein schreckliches Szenario aus einem Horrofilm, hat sich in der russischen Stadt St. Petersburg wirklich ereignet: Der Rapper Andy Cartwright wurde vor wenigen Tagen tot in seiner Wohnung gefunden. Dabei war seine Leiche in mehrere Einzelteile zerstückelt worden. Unter Mordverdacht steht dabei seine Ehefrau, mit der er ein gemeinsames Kind hat.Sie soll seinen leblosen Körper über mehrere Tage zerstückelt und im Kühlschrank gelagert haben. Ganz schön heftig!

Russische Fans trauern um den Rap-Star

Schlimm genug, dass der Sänger, der mit bürgerlichen Namen Alexander Yushko heißt, mit gerade mal 30 Jahren sterben musste! Leider gibt es viele Stars, die viel zu jung sterben mussten. Dass der Tod des ukrainischen Rappers auf so grausame Weise passiert ist, macht es jedoch noch schwerer, dieses tragische Ereignis zu verarbeiten. Seine Fans in Russland, die seine Musik gefeiert haben, sind tief bestürzt und trauern um ihr verlorenes Vorbild. "Mir fehlen die Worte. Das kann nur ein Albtraum sein", schreibt ein Fan auf Instagram.

Ehefrau streitete die Tat zunächst ab

Seine Frau wurde nun wegen Mordes angeklagt. Sie behauptete zunächst, ihr Mann sei an einer Überdosis Drogen gestorben. Allerdings flog ihr Alibi auf, denn sie hatte ihren Anwalt gebeten, ihr bei der Entsorgung der Leiche zu helfen. Dieser alarmierte dann die Polizei. Was für eine furchtbare Tragödie ... Wir wünschen den Angehörigen und Freunden des ukrainischen Rap-Stars ganz viel Kraft in dieser harten Zeit. Hier erfahrt ihr, welche Stars ebenfalls Opfer einer Straftat wurden.

