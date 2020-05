Newcomer KJ Balla wird auf der Straße niedergeschossen

Am Freitagabend erreichte uns plötzlich die schreckliche Nachricht: Rap-Newcomer KJ Balla ist gestorben. Und das mit gerade mal 25 Jahren! 😔 Das Schlimmste daran: Der Grund für seinen Tod ist mal wieder eine Schießerei. Immer wieder hört man davon, dass in Amerika Menschen auf offener Straße angeschossen werden. Anfang des Monats traf es den US-Rapper Lil CJ Kasino, der während eines Insta-Live-Streams plötzlich angeschossen wird. Nicht mal vier Wochen später ein weiterer Vorfall, der diesmal dem Rapper sogar das Leben kostete. Fans sind geschockt! Wieder muss die Rap-Szene einen schweren Verlust ertragen.

KJ Balla verstirbt nach Schüssen im Krankenhaus

KJ Balla war gerade mit einer weiteren Person auf der Straße unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter in der Bradford Street aus einem fahrenden Auto auf sie schießt. Der US-Rapper wird dabei so schwer getroffen, dass er später im Krankenhaus stirbt. Krass! Dabei hat er erst vor Kurzem in einem Video, Zeilen gerapped, die jetzt extrem unter die Haut gehen: „Ich habe immer eine Tec 9 Waffe dabei, wenn ich unterwegs bin. Ich kann unmöglich auf der Straße sterben." Am Wochenende ist allerdings genau das eingetroffen. Hart!

US-Rapper KJ Balla: Steht sein Tod in Verbindung mit Pop Smoke?

Nicht nur seine Fans sind am Ende und trauern um ihren Star. Auch seine Familie kann diesen Verlust nicht ertragen. Seine Mutter meldete sich deshalb jetzt zu Wort: „Er war mein einziger Sohn und jetzt kommt er nie wieder nach Hause. Mein Herz ist gebrochen, ich werde nie mehr die Gleiche sein.“ 😥 Der Hintergrund der Tat ist bis jetzt noch nicht geklärt. Die Polizei untersucht jetzt aber, ob eine Verbindung zwischen zwei weiteren Fällen besteht. Denn auch die Rap-Superstars Pop Smoke und Nik Bilxky wurden in diesem Jahr erschossen und stammten aus KJ Ballas Gegend. Wir wünschen seiner Familie ganz viel Kraft in dieser harten Zeit und hoffen, dass die Hintergründe schnell geklärt sind, damit seine Family ihren Frieden finden kann…

