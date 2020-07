Haftbefehl erleidet Schussverletzung

Wie die Hessenrundschau berichtet hat, wurde Rapper Haftbefehl am Donnerstag Nachmittag in ein Krankenhaus in Darmstadt eingeliefert. Er soll sich eine schwere Schussverletzung zugezogen haben, aber nicht in Lebensgefahr schweben. Laut Polizei soll er sich nicht zu dem Vorfall geäußert haben, auch an der Stelle an dem Hafti Abi sich verletzt hat konnten keine Beweise gesichert werden. Der Rapper selbst hat sich noch nicht zu dem Unfall geäußert, nach ersten Vermutungen soll er sich selbst ins Bein geschossen haben.

So geht es Haftbefehl

Heute Nacht teilte der Babo, der erst kürzlich einen Song mit Shirin David veröffentlichte, ein Foto in seiner Instagram-Story und machte Promo für sein neues Album. Wenn die Fans ähnlich krass auf "Das Weisse Album" reagieren, wie auf "Conan x Xenia" , wird das Album ein Mega-Erfolg. Hoffen wir, dass es Haftbefehl bald wieder besser geht und er auf sich bald selbst zu Wort meldet. Gute Besserung Hafti Abi ...

