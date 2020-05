Shirin David: So krass reagieren die Fans auf „Conan x Xenia“

Shirin David: Feature mit Haftbefehl spaltet die Meinungen

Shirin David und Haftbefehl, für viele Fans schien diese Kombi mal so gar nicht zusammenzupassen! Während Shirin extrem auf dieses Feature hingefiebert hat und auch viele ihrer Fans krass begeistert von der Zusammenarbeit waren, stößt Haftbefehl bei seinen Fans auf Unverständnis. Lange hatte man von ihm musikalisch nichts mehr zu hören bekommen. Am 24. April sollte damit Schluss sein: Der Rapper kündigte Anfang März „Das Weiße Album“ an und wollte es noch im April veröffentlichen. Doch die Corona-Krise macht auch ihm einen Strich durch die Rechnung und sein Album-Release musste auf Juni verschoben werden. Die Reaktion seiner Fans auf sein neues Album fiel super positiv aus. Doch als Haftbefehl im Anschluss bekannt gibt, dass auch Shirin David auf „Das Weisse Album“ vertreten sein wird, spalteten sich die Meinungen….

Shirin David & Haftbefehl: Fans fordern eine Version ohne Shirin!

Während sich Supporter von Shirin David über das Feature der beiden krass freuten, fiel die Meinung der Fans von Haftbefehl nicht ganz so positiv aus. Viele Fragen sich, wie er darauf gekommen sei, mit der „90-60-111“- Sängerin gemeinsam ins Tonstudio zu gehen. „Lad den Part bitte getrennt auf YouTube hoch“ und „Ich habe seit Monaten auf diesen Track gewartet und jetzt ist der einfach ein Feature mit der Schrottplatz chaya“, sind nur einige der fiesen Kommentare der Fans unter seiner Bekanntmachung des Features. Hart!

Unter seinem Post befinden sich Haufenweise Hate-Nachrichten an Shirin David. Instagram@haftbefehl

Shirin David beweist es ihren Hatern!

Gestern Nacht war es dann so weit: Shirin David und Haftbefehl droppten ihren gemeinsamen Song „Conan x Xenia“ und die Resonanz könnten nicht krasser sein. Positiv als auch negativ… Während andere Künstler, wie beispielsweise MoTrip den gemeinsamen Song extrem feiern, sind Fans des Rappers noch immer skeptisch. Für sie steht fest: Sein Lied wäre ohne Shirin viel besser geworden! Krass… Shirins Fans stehen jedoch hinter ihr und bestärken sie darin, dass dieses gemeinsame Projekt der Hammer ist! Auch auf YouTube können sich die Klickzahlen sehen lassen. Innerhalb von 11 Stunden hat das Video bereits über 6000.000 Views. Mega! Shirin David beweist nach ihrem Rekord-Hit „90-60-111“ auch mit diesem ungewöhnlichen Feature, dass sie es draufhat!

MoTrip feiert den gemeinsamen Song von Haftbefehl und Shirin David Instagram @shirindavid

