Shirin David bricht Rap-Rekord mit “90-60-111”

Shirin David: Hype um "90-60-111"

Shirin Davids Comeback-Single "90-60-111" löste nach Release einen krassen Hype aus! Kein Wunder, denn Shirins Fans mussten knapp 7 Moante auf neue Musik der Rap-Queen warten! Seit 23.4.20 ist nun die neue Single „90-60-111“ draußen und nicht nur ihre Fans sind begeistert, auch super viele andere Stars pumpen den neuen Track. In der deutschen Rap-Szene, die nach wie vor von Männern dominiert wird, hat die Künstlerin sich einen Namen gemacht. Und das nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell, von dem was Shirin David in 3 Minuten verdient, können viele ihrer Kollegen/innen nur träumen.

Shirin David: Krasser Streaming Rekord

"Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich" singt der "Gib Ihm"-Star in ihrem neuen Track – eben eine, die Rekorde bricht. Denn mit "90-60-111" ist dem Ex-YouTube-Girl etwas gelungen, was bisher noch keine deutsche Rapperin (ohne Feature) vor ihr geschafft hat. Laut der offiziellen deutschen Charts, wurde Shirins Song am Release-Tag 1,55 Millionen mal gestreamt! Heftig, aber absolut verdient – ein Track mit so krasser Bedeutung, wie dem von Shirin David, sollte belohnt werden! Bei den Mega-Klickzahlen kann Shirizzle sich bestimmt bald über eine weitere Gold-Platte freuen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!