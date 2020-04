Shirin David: "Shiriletten" nach wenigen Minuten ausverkauft

Die Sängerin macht kein Geheimnis aus ihrem Privatleben. Auch dass sich Shirin David gern mal unters für die ein oder Schönheits-OP unters Messer legt, ist schon längst allen bekannt. Das kostet natürlich eine Stange Geld, die man erstmal verdienen muss. Doch darum muss sich die „Gib ihm“-Sängerin keine Gedanken machen. Bei ihr läuft es! Das zeigte sich jetzt auch beim Verkauf ihrer „Shiriletten“. Innerhalb von drei Minuten waren sie bereits ausverkauft und Shirin um knappe 25.000 Euro reicher. 😱

Shirin David: Dank "Shiriletten" um 25.000 Euro reicher

Die Sängerin ist zurzeit krass angesagt, weshalb ihr gern auch mal den ein oder andere Streich gespielt wird. So wurde Shirin David zuletzt von einem Deutsch-Rapper gefragt, wie viel sie die Stunde verlangt. Solcher Scherze nimmt Shirin aber zum Glück mit einer guten Portion Humor. Am Montag gingen ihre neuen „Shiriletten“ mit dem Spruch „Gib ihm“ online. Ein Moment, auf denen viele Fans lange und ungeduldig gewartet haben. Kein Wunder also, dass sie bereits nach drei (!) Minuten ausverkauft waren. 😳 Und dass, obwohl ganze 1000 Stück produziert wurden. Bei einem Preis von 24,99 Euro pro Paar macht das satte 25.000 Euro innerhalb drei Minuten! WTF?! 😱 Ihr Business scheint zu laufen. Damit ist die nächste Beauty-OP safe gesichert! Klar müssen von diesen 25.000 Euro noch einige Kosten abgezogen werden. Trotzdem ist es eine beträchtliche Summe, die Shirin David da innerhalb weniger Minuten verdient haben. Läääuft!

