Fero047: Mois kommentierte bei Shirin David

„Shirin – wir lieben dich, das ist alles nur Humor und Spaß!“. Nach diesen Worten von Mois (29) war klar: Ohh, Ohh – jetzt wird’s krass! Mois kennt man als angesagter Youtuber, aber auch als Rapper mit tschetschenischen Wurzeln. Für sein neues YouTube-Video hatte er sich eine Challenge ausgedacht, die es in sich hat. Das bekam vor allem Studio-Gast und Rapper Fero47 – und dann auch noch die nicht mal anwesende Shirin David zu spüren.

Krasser Kommentar an Shirin David

Wer gestern unter Shirins neues Insta-Pic geschaut hat, dem dürfte dieser Kommentar nicht entgangen sein. "Wieviel die Stunde?" schrieb Rapper Fero047 unter den Sternzeichen-Post der hübschen Blondine. Das findest du krass? Auch wir mussten erstmal schlucken, schließlich ist der Spruch ziemlich zweideutig. Doch wie sich herausstellte, steckte hinter dem Kommentar ein krasser Prank von YouTuber Mois …

Mois und Fero47 pranken Shirin!

Die Aufklärung folgte in Mois neuem YouTube-Video, dort startete er eine Challenge mit Rapper Fero47. Da der die erste Runde der Challenge verlor, musste er sein Handy an den YouTuber abgeben. Mit krassen Folgen, denn dem Gewinner war es erlaubt, einen Kommentar im Namen des Verlierers zu schreiben. Prompt wählte Mois Shirin David aus und schrieb über Fero047's Account:„Wieviel die Stunde?“. Ob Shirin darüber lachen konnte, wissen wir bisher nicht. Der Kommentar ist jedenfalls nicht mehr aufzufinden! Hoffentlich hat Shirin David das YouTube-Video gesehen und weiß was es mit dem kleinen Seitenhieb auf sich hatte…

