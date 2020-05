Shirin David: So kam es zum Feature mit Haftbefehl

Conan x Xenia: Hier kannst du den Song hören

Schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung gab es die ersten Sekunden des Features von Shirin David und Haftbefehl zu hören. Der Rapper selbst postete seinen eigenen Part auf "Conan x Xenia" in seinem Insta-Feed und machte damit ordentlich Promo für den neuen Track! Feature-Partnerin Shirin David hielt sich bisher zurück, von der Rapperin gab es bisher keine Hörprobe. Doch bis zu Release müssen wir uns gar nicht mehr so lange gedulden, der Track geht am 7.5.2020 um 23:59 Uhr online!

Shirin David und Haftbefehl: So kam es zu dem Feature

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass die beiden Rap-Stars einen gemeinsamen Song planten? Schon letztes Jahr hatte Shirizzle einen Song mit Shindy geplant, doch die beiden zerstritten sich noch vor Release! Auf die Frage, warum sie sich jetzt für Haftbefehl entschieden habe sagte die "On Off"-Interpretin "Weil Legende" – und damit hat sie recht! Denn mit dem Song "Chabos wissen wer der Babo ist" (Oktober 2012) wurde der Rapper aus FFM zu einer Legende im deutschen Rap-Game!

Haftbefehl schickte Shirin eine Feature-Anfrage

In ihrem Fragensticker verriet die Ex-YouTuberin, dass Haftbefehl sie um ein Feature bat! Das ganze muss sich schon vor gut einem Jahr ereignet haben, denn bereits im August 2019 setzten die beiden sich zusammen und schrieben den Text für "Conan x Xenia". Doch die erste Version ihres Parts gefiel der Rap-Queen offensichtlich nicht, sodass sie ihren Part ganze dreimal umschrieb! Wir sind gespannt was da heute Nacht auf uns zukommt! Nach Shirins Rekord-Hit "90-60-111", sind wir aber sicher, dass es uns umhauen wird…

