Shindy: So teuer sind seine Outfits in "Affalterbach"

Nach "DODI" und "Road2Goat" droppte Shindy am Wochenende den Track "Affalterbach". Dieser musste zwar wieder von allen Kanälen runtergenommen werden, da es mit Shirin David ein paar Schwierigkeiten gab. Jedoch hindert uns dies nicht auf die krassen Outfits des Rappers einzugehen. Wir verraten euch wie teuer sein Looks sind.

Shindy: Louis, Louis, Louis

Sein erstes Outfit aus dem Musikvideo ist komplett in Creme-Weiß gehalten. Hier sind fast alle Teile vom Luxus-Label Louis Vuitton. Wir fangen erstmal unten bei den Schuhen an, es sind weiße Air Force One Squoosh (ab ca. 110€), jedoch hat er das Sign von den Nike Air Force 1 Low Travis Scott (ab ca. 500) auf den Sneaker befestigt und somit einen einzigartigen Sneaker kreiert. Somit ergibt der Schuh einen Wert von ca. 610,00€.

2015 Roberto Machado Noa

Als Nächstes kommt die Jacke, die ist aus der neuen Kollektion von Louis Vuitton und kostet stolze 12.000€.

Auch bei der Wahl seiner Hose ließ sich der Rapper aus Bietigheim-Bissingen nicht lumpen. Es ist eine Cargo aus der ebenfalls neuen Kollektion von Louis Vuitton und kostet 1.200€.

Sein T-Shirt sieht man zwar nicht gut. Jedoch tippen wir darauf, dass es das gleiche Shirt wie aus seinen Foto-Shootings ist. Es ist das "Off-White Waffle Knit T-Shirt" von Jil Sander und man kann es für 350€ erwerben. Auf dem Foto unten erkennt man übrigens die Cargo-Hose aus "Affalterbach" noch einmal besser.

Shindy: Who The Fuck Is P. Diddy?

Was Accessoires angeht, hat sich Shindy in dem Video richtig gegönnt. Seine Uhr ist eine Rolex "Iced Out Yachtmaster" und kostet, schlappe 40.000 bis 50.000€. Auch seine Grillz sind nur das Beste vom Besten und wurden eigens vom Goldjungen kreiert. Der Berliner ist bei den deutschen Rappern die erste Anlaufstelle, wenn es um schönen Zahnschmuck geht. Schätzungsweise liegt das gute Stück von Shindy bei 15.000€ aufwärts, denn hier wurden nur die besten Materialien verarbeitet.

In "Affalterbach" hat Shindy eine Hommage an die Hip-Hop-Szene der frühen 2000er ausgeprochen. Nicht nur Rap-, sondern auch Stylemäßig. Beim zweiten Oufit war ganz klar P. Diddy sein Vorbild. Der Pelzmantel ist möglicherweise vom Designerlabel Marc Kaufmann, denn hier gehen die Promis ein und aus. Den Preis dafür können wir jedoch nicht einschätzen bzw. auf der Seite steht nichts. Die schwarzen Pieces sind garantiert, die selben wie beim ersten Oufit nur in Schwarz. Die Cargo für 1.200€ von Louis Vuitton und das Shirt für 350€ von Jil Sander. Die Kreuzkette hat bestimmt auch ein stolzes Sümmchen gekostet, jedoch konnten wir nicht herausfinden, woher Shindy sie hat.

PR

Im Großen und Ganzen hat Shindys Outfit aus "Affalterbach" einen Wert von über 90.000€. Diese stolze Summe unterstreit die Agorranz des Rapper, für die ihn so viele feiern.

