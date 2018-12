Shindy: Comeback nach zwei Jahren

Rückkehr ins Musikgeschäft für Rapper Shindy! Nach 2 Jahren arbeitet der Rapper wieder an seiner Karriere und neue Musik soll sogar schon fertig sein.

Shindy Comeback

Zwei Jahre lang war es still um Rapper Shindy (30). Doch jetzt kommt der deutsche Drake zurück ins Rampenlicht! Und das schneller, als gedacht. Zwar war bereits klar, dass der Rapper aus Bietigheim-Bissingen an neuer Musik arbeitet, doch da es weder Aufnahmen von Studiobesuchen, noch sonstige Hinweise gab, wusste keiner genau, wann es losgehen würde. Bis jetzt! Denn es ist endlich raus: Gemeinsam mit Ali Bumaye wird Shindy demnächst einen neuen Track veröffentlichen. Die Dreharbeiten zu der Fortsetzung von ihrem gemeinsamen Song "Sex Ohne Grund" laufen bereits auf Hochtouren. Endlich! Denn seit dem Release im Mai 2016 warteten Fans ganz gespannt auf neue Hits des selbst ernannten "PrettyMoFu**ers".

Shindys Rap-Comeback: Alles neu!

In der Zwischenzeit hat sich allerdings viel getan. Entdecker Bushido hat sich privat, wie auch beruflich vom Abouchaker-Clan getrennt, Shindy hingegen zählt auch weiterhin auf seine alte Gang. Eine erneute Zusammenarbeit mit Bushido dürfte damit ausgeschlossen sein, auch wenn beide zusammen echt erfolgreich waren und Shindy zuletzt auch für seinen Ex-Labelboss Musik produzierte. Trotzdem bleiben die zwei Rapper nach eigener Aussage Freunde, erst im September hatten sie sich zur Aussprache getroffen und ihren Fans auf Instagram mitgeteilt, dass zwischen ihnen "alles gut" sei.

Shindy: Zusammenarbeit mit Ali Bumaye

Dass der Track "Sex Ohne Grund 2" ebenfalls ein Erfolg wird, ist schon fast vorprogrammiert. Denn mit Ali Bumaye hat Shindy schon viele Hits in die Charts gebracht, wie seinen Song "Bitch" oder zuletzt "Best Friends". Und auch für Ali ist es in gewisser Weise ein kleines Comeback! Denn obwohl er im Gegensatz zu seinem Kollegen nie ganz von der Bildfläche verschwunden war, gab es schon länger keine neue Musik von ihm. Auch er scheint sich mächtig über seinen neuen Song zu freuen! Und auch eine Polizeikontrolle, die den Videdreh für kurze Zeit unterbrach, kann dem Berliner Rapper nicht die Stimmung versauen. Bei so viel positiven Vibes kann der Song ja nur super werden. Wir sind gespannt…

