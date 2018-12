Rapper-Streit: Capital Bra beleidigt Miguel Pablo als 25-fachen Hurensohn

Wenn Rapper sich zoffen, ist es nicht besonders überraschend, dass dabei einige Beschimpfungen fallen. Doch ein Streit zwischen Miguel Pablo und Capital Bra ist jetzt (verbal) so richtig eskaliert!

Miguel Pablo beleidigt Capital Bra heftig

Zwischen den beiden Rappern Miguel Pablo (20) und Capital Bra (24) gibt es richtig hefigen Beef. Nachdem Miguel einen Disstrack gegen den „Bratan“ veröffentlicht hat, ist Capi jetzt ausgerastet. Denn nicht nur in seinem Track "Berlin stirbt", sondern auch in seinen Instagram-Stories ging Miguel Pablo scheinbar aus dem Nichts auf den Berliner los und beleidigte nicht nur den Rapper selbst, sondern auch dessen Familie. Er bezeichnete Capital Bra als „Hurensohn“ und attackierte auch andere Rapper! Der 20-Jährige schickte an Ufo361 eine Message mit den Worten „rest in piss“. Außerdem fragte er provokant „Wer ist schon Bushido?“ In einem Video droht Miguel Pablo sogar: „Das geht an alle Capital Bras: Versteckt euch, versteckt euch alle! Wir holen euch! Berlin lebt nicht, Berlin stirbt ihr Hu*ensöhne!“

So krass reagiert Capital Bra

Dass Capital Bra sich das nicht einfach so gefallen lassen würde, war klar. Jetzt postete der gebürtige Sibirer ein Statement in seiner Instagram-Story, das sich gewaschen hat. Wer den „Bratan“ disst, muss mit Hate rechnen… In seinem zweiteiligen Insta-Story-Text bezeichnete der 24-Jährige seinen Rivalen insgesamt 25 Mal als „H*rensohn“! Dass Miguel Pablo psychische Probleme hat und das möglicherweise eine Rolle bei dessen Verhalten ihm gegenüber spielt, beeindruckt Capital Bra laut eigener Aussage dabei herzlich wenig. Lest hier seine krasse Stellungnahme:

Puh, ganz schön heftige Ansage! Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Streit zwischen den beiden Rappern bald in die nächste Runde gehen würde…

