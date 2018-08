Capital Bra schlägt sich selbst!

Capital Bra ist derzeit der meist gehypte Rapper Deutschlands. Jetzt schlägt er seinen eigenen Rekord!

Capital Bra: Rapper schlägt Rekord

Nachdem Rapper Capital Bra (23) vergangene Woche den Track "Melodien" feat. Juju von SXTN releaste, geht der Song und das dazugehörige Musikvideo mega durch die Decke! Aber es kommt noch krasser: Laut dem Musik-Streaming-Dienst Spotify hat er mit der Single jetzt zwei deutsche Spotify-Rekorde getoppt, die kein geringerer als er selbst bereits selbst im Mai aufgestellt hatte. Mit “One Night Stand”, der dritten Single-Auskopplung aus seinem aktuellen Album “Berlin lebt”, hatte Capital Bra über 6,2 Millionen Streams in einer Woche erzielt – a bsoluter deutscher Streaming-Rekord auf der Plattform! Doch "Melodien" schmiss den Track jetzt vom Thron. Denn der Ohrwurm ist ab sofort der in Deutschland meistgestreamte Song innerhalb einer Woche! Und nicht nur das. Mit dem Song stellte Capi jetzt noch einen weiteren Spotify-Rekord auf: “Melodien” zählte am 3. August 1.522.246 Streams – das macht ihn zusätzlich zum meistgestreamte Track innerhalb eines Tages – in ganz Deutschland! Krass…

Capital Bra: So erfolgreich ist der Rapper

Capital Bra ist super erfolgreich und wird mit jedem Tag beliebter. Sein aktuelles Album „Berlin lebt“ releaste der Berliner Ende Juni und schrieb damit Rap-Geschichte! Die Platte landete nicht nur auf Platz eins der deutschen Album-Charts, obendrauf gingen auch noch vier Singles davon hintereinander auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Das schaffte bisher noch kein anderer Deutsch-Rapper jemals! Die Single-Auskopplung „5 Songs in einer Nacht“ kletterte sogar bereits zwei Monate vor Album-Release an die Chart-Spitze. Der Song „Neymar“, den Capi gemeinsam mit seinem Bro Ufo361 aufnahm, wurde außerdem innerhalb einer Woche stolze 5,4 Millionen Mal geklickt. Danach folgten der Song „Berlin lebt“ und eine Woche später „One Night Stand“ auf Platz eins. Läuft bei dem Bratan! Absolute Life-Goals für ihn. Was auf seiner Bucket-List jetzt aber noch fehlt, ist ein Song mit Schlager-Königin Helene Fischer. Das gehört zu einem der größten Träume des Berliners! Wir dürfen gespannt sein, ob ein gemeinsamer Song die Sahnehaube seines Hypes wird…