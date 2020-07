Bonez MC: So trauert er um Rebel Sixx

Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass der Rapper Lil CJ Kasino während eines Insta-Live-Videos angeschossen wurde. Nun gibt es eine weitere schreckliche Nachricht aus der Rap-Szene: Rapper Rebel Sixx, der unter anderem mit Hits wie „Rifle War“ und „Fully Dunce“ berühmt wurde, ist in seinem Haus erschossen worden. 😪 Einen Deutschen trifft diese Nachricht besonders: Bonez MC. Hatte er doch noch vor Kurzem vor, mit dem Dance-Hall-Artist zusammen zu arbeiten …

Auf Instagram verabschiedet sich Bonez MC von Rebel Sixx Instagram @bonez187erz

Rapper Rebel Sixx im eigenen Haus erschossen

In seiner Insta-Story gab Bonez MC am Dienstagabend die traurige Nachricht bekannt. Im Alter von nur 26 Jahren wurde sein Rap-Kollege Rebel Sixx kaltblütig erschossen. Der Rapper soll zu dem Zeitpunkt zu Hause im Wohnzimmer gesessen sein, als plötzlich zwei Männer zur Türe reinkamen und mehrmals auf ihn schossen. Die später eintreffenden Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, doch nur eine halbe Stunde steht fest: Lil CJ Kasino hat diesen Angriff mit seinem Leben bezahlt. Für Bonez eine unvorstellbare Tat, die ihn extrem traurig zurücklässt. Auf Instagram schreibt er: „Wir wollten eigentlich zusammenarbeiten, jetzt wurde er mit 26 Jahren erschossen. R.I.P.“ Hart! Doch leider ist seine Geschichte kein Einzelfall. Immer wieder kommt es besonders in der Rap-Szene zu Banden-Kriminalitäten, die Opfer fordern. Das musste auch US-Rapstar Lil Reese am eigenen Körper erfahren. Nach einer Schießerei war sein Zustand lange kritisch, jetzt hat er sich zum Glück wieder davon erholt.

