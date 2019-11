Lil Reese auf offener Straße niedergeschossen

Lil Reese , der mit bürgerlichem Namen Tavares Taylor heißt, und vor allem durch die Zusammenarbeit mit Erfolgsrapper Kanye West (42) bekannt wurde, ist am Montag Opfer eines schweren Verbrechens geworden. In der Vergangenheit sorgte der Rapper des Öfteren für Schlagzeilen, weil er in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen ist. Zuletzt wurde er im Mai 2010 für mehrere Einbrüche schuldig gesprochen und auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Dass viele Rap-Stars Probleme mit der Polizei haben, ist kein Geheimnis. Doch Lil Reese gehörte dabei nicht zu den gefährlichsten Rapper der Welt. Nun die Schocknachricht: Der Rapper wurde auf offener Straße niedergeschossen. Krass!

Polizei geht von Verbrechen aus

Laut dem Nachrichtensender "Fox 32 Chicago" wurde er am Montagnachmittag in Country Club Hills, einem Vorort von Chicago, auf offener Straße niedergeschossen. Ein Zeuge habe den Sänger unmittelbar nach dem Angriff in ein nahes Krankenhaus gebracht. Der Polizei zu Folge traf dem Rapper dabei eine Kugel im Nackenbereich. Beamten fanden am Tatort zunächst das Auto vor, mit dem er unterwegs war, als er plötzlich angeschossen wurde. Auf dem Fahrersitz, sowie vor dem Fahrzeug befanden sich Blutspuren. Diese Spuren hätten dabei auf ein Verbrechen hingedeutet. Doch Lil Reese ist leider nicht der erste Rapper, auf den geschossen wurde. Erst im Januar wurde die US-Rapperin Nina Ross Da Boss erschossen.

Lil Reese Zustand Kritisch

Nachdem der Zeuge Rapper Lil Reese mit der Schussverletzung zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht hat, wurde er später in ein größeres Krankenhaus verlegt. Sein Zustand soll demnach kritisch sein. Kurze Zeit später veröffentlichte Lil Reese enger Freund Lil Durk auf Twitter ein erstes Statement. Dieses gab er allerdings nur aus Zugzwang, um weiter Spekulationen zu verhindern. Lil Durk hielt sich dabei jedoch zum Zustand des Rappers bedeckt. Hoffentlich kommt Lil schnell wieder auf die Beine. 🙏🏻

Reese good 💙 — DURKIOOO🦅 (@lildurk) November 12, 2019

