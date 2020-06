Favorite gibt Karriereende bekannt!

Schock für alle Fans: Nachdem bereits Rapper wie Bausa oder Raf Camora dieses Jahr ihr Karriere-Ende angekündigt hatten, zieht nun ein weiterer Künstler nach. Favorite möchte sich aus dem Rap-Business zurückziehen und wird bis auf Weiteres seine Karriere einstellen. Hart! Scheint so, als würde die deutsche Rap-Szene in den nächsten Jahren einiges an Potenzial verlieren … Der Grund: Wie Raf Camora möchte auch er sich in nächster Zeit mehr um sein Privatleben kümmern.Durch seine krasse Rap-Karriere seien viele private Dinge auf der Strecke geblieben. Dies möchte er jetzt nun ändern!

Deutsch-Rapper Favorite: Darum schmeißt er seine Rap-Karriere hin!

Bekannt wurde Favorite vor allem durch Hits wie „Gegen den Herrn“ oder „Ich vermisse euch“. In seinen Songs verarbeitet er den frühen Verlust seiner Eltern, die durch einen Kabelbrand ums Leben kamen. Er schafft es auf eine ganz besondere Weise so einen harten Schicksalsschlag zu thematisieren und baute sich so mit den Jahren eine krasse Fan-Base auf. Nun soll damit Schluss sein. Auf YouTube ließ er die Bombe platzen: „Ich wollt´euch sagen, Favorite gibt es erstmal nicht mehr. Ich hör´auf zu rappen. Ist besser. Ich muss mich um paar Sachen kümmern – so private Sachen. Das Fundament stimmt gerade nicht und das krieg´ich mit Rap nicht gebacken (…) Favorite wird's irgendwann wieder geben, aber ich hör´auf zu rappen. Ich beende meine Rap Karriere jetzt hier offiziell.“ Krass! 😥 Scheint so als würde der Rapper tatsächlich dem Musik-Kapitel den Rücken kehren. Bleibt zu hoffen, dass er sich, nachdem er die privaten Dinge in seinem Leben geregelt hat, wieder zurückmeldet…

