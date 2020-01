Rap-Star wegen Körperverletzung verhaftet

US-Rapper DaBaby wurde letzte Nacht angeblich in Miami festgenommen. Er wird der Körperverletzung beschuldigt ! Er soll Teil eines Raubüberfalls gewesen sein – das Opfer ist laut US-Medien ein Konzertveranstalter. Nach einem seiner Auftritte soll der Musiker den Veranstalter mithilfe seiner Crew um mehrere tausend Dollar betrogen haben. Seine Ausrede laut TMZ: "Die Dinge sind einfach außer Kontrolle geraten."

Muss DaBaby ins Gefängnis?

Bald sollte DaBaby wieder auf freiem Fuß sein – seine Kaution wurde laut TMZ auf 1.500 US-Dollar angesetzt. Allein durch seinen musikalischen Erfolg mit Hits wie "Suge", "Kirk" und "BOP on Broadway" müsste DaBaby mittlerweile so reich sein, dass er sich diesen Betrag ganz easy aus dem Ärmel schüttelt. 🤑 Doch wer weiß, angeblich hat sich DaBaby auch im US-Bundesstaat Texas schon einiges zu schulden kommen lassen, wo er laut Medienberichten gesucht wird. Deshalb könnte es sein, dass der Star in den Knast wandert! "Mr. Kirk wird bis auf weiteres in unserer Obhut bleiben", berichtet ein Polizeisprecher. Am Freitag wird er einem Richter vorgeführt. Wir sind gespannt!

Rapper DaBaby: Skandal um Nackt-Video

Zusätzlich zum Raubüberfall gibt es derzeit noch einen kleinen Internet-Skandal um DaBaby: Es kursierte nämlich vor Kurzem ein angebliches Nackt-Video von dem "BOP"-Star! Zur Zeit scheint das ziemlich häufig zu passieren – vor allem im Rap-Game! Nachdem erst vor ein paar Wochen ein Sex-Tape von ASAP Rocky für Aufregung sorgte, fanden Fans an Weihnachten ein Nackt-Video, das DaBaby zeigt! Weil sein Penis ziemlich groß sein soll, landete der Hashtag #DaBabyMeat – übersetzt "DaBabyFleisch" in den Twitter-Trends. LOL! Der Rapper selbst behauptete kurz nach dem Skandal allerdings, verwechselt worden zu sein.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!